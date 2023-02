Gerade im Kontext einer zunehmenden Verzahnung von Betriebs- und Informationstechnologie nimmt die Bedeutung von Cybersecurity-Maßnahmen weiter zu. Bei allen Vorteilen, die moderne Prozessleitsysteme, softwarezentrierte Automatisierung oder die Anbindung von Betriebstechnologie an IT-Systeme bringen: Cybersicherheit ist und bleibt eine entscheidende Bedingung für die Umsetzung von digitaler IoT-Vernetzung. Aus diesem Grund haben sich Schneider Electric und BitSight zu einer strategischen Partnerschaft zusammengetan. Während der in Deutschland mit rund 4.700 Mitarbeitenden vertretene Tech-Konzern seine Expertise für industrielle Automatisierungslösungen in die gemeinsame Lösungsentwicklung einbringt, stellt BitSight sein umfassendes Know-how für die Identifizierung und das Management von Cybersicherheitsrisiken zur Verfügung.

„Wir sind sehr erfreut über die Partnerschaft mit Schneider Electric“, sagt Stephen Boyer, Co-Founder und Chief Technology Officer bei BitSight. Für die weitere Entwicklung der digitalen Transformation ist für ihn gerade die Minimierung von Cyberrisiken im Bereich vernetzter OT-Systeme von entscheidender Bedeutung. „Ebenso wie für Schneider Electric ist es uns bei BitSight ein wichtiges Anliegen, Vertrauen in die digitale Wirtschaft zu schaffen, indem wir die Cybersicherheit verbessern. Gerade OT-Systeme sind heute noch häufig ungeschützt und anfällig für Angriffe. Und genau das möchten wir im Zuge der Partnerschaft mit Schneider Electric angehen.“