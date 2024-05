steute Technologies erweitert ihre Produktions­kapazität in Asien. Die im Jahr 2011 gegründete Tochtergesellschaft in Shanghai betreut die Kunden in China und fertigt Schaltgeräte und -systeme für die Industriekunden sowie User Interfaces für Medizingeräte, beides für den chinesischen Markt.

Marc Stanesby, Geschäftsführer von steute Technologies: „Wir sind in China kontinuierlich gewachsen und haben uns einen ebenso soliden wie anspruchsvollen Kundenstamm erarbeitet. An unserem alten Standort waren die Grenzen des Wachstums erreicht. Mit dem Umzug haben wir die Produktionsfläche verdreifacht und hier, in einem modernen Technologiezentrum, beste Bedingungen vorgefunden.“

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Löhne entwickelt und fertigt hochwertige Schaltgeräte, intelligente Sensoren und innovative Funksysteme für medizinische sowie industrielle Einsatz­bereiche. Zeit und Kosten waren Faktoren, die seinerzeit zum Aufbau der Produktion in China führten: „Als spezialisierter Nischenanbieter stellen wir sehr viele Varianten und kundenspezifische Lösungen her. Wir legen auch Wert darauf, Material lokal zu beschaffen und sind kurzfristig lieferfähig. Das ist Teil unseres Erfolgsrezeptes.“



Parallel zum Umzug hat steute auch den Vertrieb in China ausgebaut. James Zhang, Geschäftsführer von steute Electrical Components Co. Ltd.: „Wir sind uns sicher, dass wir die vergrößerte Kapazität kurzfristig benötigen werden. Alle Anzeichen deuten darauf hin.“