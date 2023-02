Pilz System Partner sind unabhängige aber von Pilz zertifizierte Unternehmen, die komplette Lösungen mit Pilz Produkten und Systemen anbieten. Pilz Systempartner unterstützen Maschinenhersteller oder -betreiber bei der Durchführung von Automatisierungsprojekten und umgekehrt auch Pilz bei der Umsetzung von sichern Automatisierungslösungen. Das Programm baut auf technischem Support und Qualifizierung durch Pilz, Unterstützung im Projektmanagement, sowie einer hochwertigen Zertifizierung auf. Dabei unterliegen die Partner strikten Vorgaben und werden in regelmäßigen Intervallen von Pilz auditiert. Die kontinuierliche Qualifizierung ist zentraler Bestandteil des System Partner Programms. Schulungen zu aktuellen Technologien, Pilz Produkten und internationalen Sicherheits-Standards sind fester Bestandteil des Programms und Voraussetzung für die Zertifizierung. Unser internationales Netzwerk an System Partnern bietet Kunden in enger Zusammenarbeit mit Pilz insbesondere Engineering Dienstleistungen bzw. die Systemintegration von Komponenten in neue oder bereits vorhandene Maschinen und Anlagen.