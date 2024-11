Das Entwicklungs- und Technologiezentrum von KUKA verwandelte sich in eine Diskussionsplattform rund um Software, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. In Workshops, Panels und Keynotes sprachen Kunden und Partner aus dem weltweiten Maschinen- und Anlagenbau, Automobilisten sowie Vertreterinnen und Vertreter großer Softwareunternehmen über aktuelle Herausforderungen in der Wirtschaft und Lösungen, um die nahtlose Digitalisierung in der Industrie voranzutreiben.

In einer Expo-Area gab KUKA exklusive Einblicke in das Software- und Digitalangebot mit Produkten und Lösungen für die Digitalisierung des gesamten Lebenszyklus einer Produktion: Von der ersten Layout-Idee einer Fabrik in einer Planungssoftware, gehostet auf der Cloud-Plattform ‚mosaixx‘, über die Simulation und Offline-Programmierung der Fabrik mit Visual Components, der Simulation und Programmierung der integrierten Roboter mit KUKA.Sim und dem KI-basierten Microsoft KRL Copilot bis hin zur späteren Vernetzung der Roboter mit KUKA.iiQoT und dem Know-how von Device Insight bei der Shopfloor-Digitalisierung und Datenanalyse im Sinne einer Data-Driven Factory.

