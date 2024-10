Im Fall von Poloplast wurde jedes einzelne Silos vermessen, der Konus am Siloboden wird über eine Linearisierungstabelle in die Berechnung des Füllstands bzw. der Materialmengen einbezogen. Füllstände werden nicht nur nach Volumen, sondern – entsprechend der hinterlegten Schüttgutdichte – auch nach Gewicht berechnet und visualisiert. Für die Bestandserfassung in entfernten Lagersilos sind Schnittstellen zur einfachen Datenfernübertragung integriert.



Vielfältige Abgleichfunktionen erlauben eine individuelle Anpassung an die Aufgabenstellungen des Kunststoffverarbeiters. Der integrierte Webserver des Steuergeräts ermöglicht eine einfache Einbindung in Intra- und Extranet. Über drei skalierbare Stromausgänge lassen sich Anzeigen und nachgeschaltete Systeme wie eine SPS ansteuern. Poloplast nutzt einen zusätzlichen Stromausgang an den Steuergeräten, um Messdaten direkt für die Steuerung der Förderanlage einzusetzen.

Dank der Visualisierung können Messstände genau überwacht und angepasst werden. Hanl: „Die Digitalisierung der Messprozesse bietet erhebliche Vorteile hinsichtlich Betriebssicherheit. Durch die automatisierte Überwachung in Kombination mit Grenzwertmeldungen können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor sie den Produktionsprozess beeinträchtigen.“