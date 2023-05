Ein besonderes Highlight bei jedem Treffen ist das sogenannte Plugfest, bei dem die Expert:innen die Standards anwenden und eine breite Palette von zum Teil neuen Produkten miteinander verbinden. Die Produkte durchlaufen ein strenges Validierungsverfahren. Getestet werden ihre Kompatibilität, Funktionalität und technische Leistungsfähigkeit. Oberstes Ziel ist, die Kundenerfahrung zu verbessern und das Vertrauen des Marktes in den jeweiligen Standard zu stärken. Dafür rücken die Standards noch enger zusammen. “GenICam ist die Basis für den Plug&Play-Betrieb von Kameras und Geräten in der industriellen Bildverarbeitung. Alle auf dem IVSM vertretenen Hardwareschnittstellen-Standards bauen auf diesem Standard auf. Zwischen GenICam und EMVA1288 wurde hier in Wien in einem gemeinsamen Arbeitstreffen beider Standards-Komitees eine enge Zusammenarbeit vereinbart,“ so der stellvertretende Vorsitzende des GenICam Standards Christoph Zierl (MVTec Software GmbH).

Zum ersten Mal wurde das Plugfest für die Fachwelt außerhalb der in den Standards-Arbeitsgruppen engagierten Unternehmen und Institutionen geöffnet. Denn Unternehmen, Wissenschaft und die Arbeitsgruppen sollen stärker vernetzt und aktuelle Fragestellungen gleich vor Ort diskutiert werden.