Die neue sichere Feldbox SFB-PN-IRT-8M12-IOP für PROFIsafe / PROFINET-Systeme ist für die einfache Plug-and-Play-Installation von bis zu acht Sicherheitsschaltgeräten geeignet. Die universelle Geräteschnittstelle mit 8-poligem M12-Stecker ermöglicht den Anschluss eines breiten Spektrums diverser Sicherheitsschaltgeräte wie elektronische und elektromechanische Sicherheitszuhaltungen, Sensoren, Bedienfelder, Lichtvorhänge und Schalter. Selbst Sicherheitsschaltgeräte von Drittherstellern können problemlos per Adapter angeschlossen werden.

Für die Auswertung über die sichere PROFINET / PROFIsafe Feldbusschnittstelle werden die Signale der angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte an eine Sicherheitssteuerung übertragen. Bei PROFIsafe handelt es sich um die funktional sichere Erweiterung der Standardkommunikation per PROFINET. Die auf PROFIsafe basierende Kommunikation ist sicher gegenüber Veränderungen, Änderungen in der Telegrammreihenfolge, Übertragungsfehlern etc. Durch die parallele Übertragung der Sicherheitssignale wird die freie Verknüpfung der Sicherheitsschaltgeräte in der Sicherheitssteuerung ermöglicht. Darüber hinaus können die Geräteanschlüsse der Feldbox für den Anschluss verschiedener Geräte konfiguriert werden. Auf diese Weise ist die größtmögliche Flexibilität bei der Konzeption von Sicherheitslösungen sichergestellt. Weiters verfügen sämtliche Geräteanschlüsse über ein selbstrückstellendes Sicherungselement für den Leitungsschutz. Nachdem die Überlast an einem Anschluss beseitigt wurde, erfolgt die Zurückstellung des Sicherungselements nach einer kurzen Abkühlungsphase automatisch.