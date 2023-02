Das Wiener Software-Unternehmen TTTech Industrial präsentiert seine industriellen IoT-Lösungen, die Maschinen- und Anlagenbauer und Produktionsbetriebe dabei unterstützen, effizienter und kostengünstiger zu arbeiten. Großes Potenzial gibt es hier z.B. im Bereich des Condition Monitoring, um Produktionsstillstände zu vermeiden, oder der Fernwartung, die rascheren Service und die Reduktion von Reisezeiten ermöglicht. Die offene, modulare Edge-Computing-Plattform Nerve bietet dabei die Grundlage für das Sammeln und Visualisieren von Maschinendaten, sowie den sicheren Remote-Zugriff auf Maschinen.

Nerve ist eine offene, modulare Plattform, die sich für Unternehmen aus verschiedenen Sektoren eignet. Nerve bietet Kund:innen absolute Flexibilität und Kostenkontrolle. Sie können sich aus mehreren Modulen die für sie beste Lösung zusammenstellen und diese je nach Bedarf erweitern. Nerve ist herstellerunabhängig – sowohl was die Hardware als auch die gehosteten Geräte und Applikationen betrifft, und bietet ein flexibles Kostenmodell. Nerve eignet sich ausgezeichnet für Anwendungen wie Condition Monitoring und Remote Services, die in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen haben.

„TTTech Industrial unterstützt seine Kunden auf ihrer Digitalisierungsreise. Wir holen sie am Start ab und bieten ihnen mit Nerve eine industrielle IoT-Lösung, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert und mit ihrem Business wächst. Unsere Kunden kommen oft aus dem Maschinenbau, wie Fill und Felss, aber es gibt mittlerweile auch in anderen Branchen, z.B. bei Anbietern aus dem Energiebereich wie GKN Hydrogen Bedarf an Digitalisierungslösungen. Nerve wurde konzipiert, um die Konnektivität von Maschinen zu ermöglichen und eine sichere Basis für die Verwaltung von Applikationen, Software und Geräten verschiedener Anbieter lokal und aus der Ferne z.B. über eine Cloudlösung bereitzustellen,“ erklärt Tamara Terbul, Marketing Manager bei TTTech Industrial.