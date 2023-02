Das IVS-500 Industrie-Vibrometer ist der Schlüssel zur schnellen, flexiblen und verlässlichen Qualitätssicherung, Schwingungsprüfung sowie Gut-Schlecht-Analyse. Das wartungsfreie Laservibrometer misst berührungslos selbst in anspruchsvoller Industrieumgebung und auf nahezu allen Oberflächen.Kosteneffiziente und verlässliche Fertigungskontrolle: das IVS-500 trägt maßgeblich zur Kostenreduktion und Produktivität bei, durch einen reduzierten Pseudo-Ausschuss in der Fertigung. Das kompakte Design und der durchdachte Aufbau ermöglichen eine elegante Integration in Produktionsanlagen. Ergänzt um die Software SonicTC QuickCheck bietet Polytec eine komplette Lösung zur verlässlichen Gut-Schlecht-Bewertung.

Das seit Jahren bewährte IVS-500 kommt als kompaktes All-In-One Gerät mit integrierter Decoder-Elektronik und wurde nun in seinem Funktionsumfang erweitert. Es kann jetzt alternativ zum Geschwindigkeitssignal auch ein Weg- oder Beschleunigungssignal ausgeben und damit noch einfacher in den Prüfstand integriert werden. Wählen Sie das passende Modell für Ihre Anwendung - für niedrige Frequenzen oder bis in den Ultraschallbereich hinein. Der optionale Remote- und Autofokus sorgt beim Adaptieren an verschiedene Prüflingsgeometrien für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) bei jedem Prüfling.