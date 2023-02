Mit Bridge X bietet R3 jetzt eine industrietaugliche Lösung zur kabellosen Echtzeit-Datenübertragung auf Basis von Wi-Fi 6 und EchoRing an. Die leistungsstarke und Echtzeit-fähige Wireless-Ethernet Bridge eignet sich vor allem für Einsätze in Bereichen wie Manufacturing oder Intralogistik und steht im Mittelpunkt des R3-Messeauftritts während der SPS 2022 in Nürnberg.

Bridge X ermöglicht Breitband-Datenübertragung und macht so die Vorzüge des aktuellen WLAN-Standards Wi-Fi 6 bei gleichzeitiger URLLC-Kommunikation via EchoRing nutzbar. Für die kabellose Steuerung industrieller Transport- und Produktionssysteme bietet Bridge X ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, indem vorhandene Übertragungstechnologien auf einfache Weise um leistungsstarke Verbindungselemente erweitert werden können. Bridge X nutzt die von R3 entwickelte EchoRing-Technologie und wurde insbesondere für Umgebungen konzipiert, in denen autonome Systeme unterbrechungsfrei und absolut ausfallsicher betrieben werden müssen.