Im Vorfeld der Messe lädt KEBA Besucher ein, sich für Spiele am Messestand zu registrieren. Bei den Spielen aus den 80ger Jahren wie ‚Moonlander‘, ‚Space Invaders‘ und ‚BrickBuilder‘ kommen unterschiedliche Bediengeräte von KEBA zum Einsatz. Besuche können so verschiedene Bedienansätze kennenlernen, beurteilen und den KEBA Mitarbeitern dazu Feedback geben. „Wir haben dieses Format gewählt, weil sich Besucher nur so aktiv mit den HMI-Ansätzen auseinandersetzen können. Dadurch entsteht Dialog, was wiederum auf das Messemotto ‚It’s all about listening. And understanding‘ einzahlt,“ so Filip Miermans, Leiter Marketing und Communications bei KEBA Industrial Automation.

KeTop Safe Wireless: Unternehmen wachsen, so auch ihre Produktionslinien und Maschinenparks – nicht selten treffen unterschiedliche Maschinengenerationen mehrerer Herstellermarken aufeinander. Diese sollen uneingeschränkt miteinander kommunizieren, aber auch einheitlich bedient werden können. Benötigt wird eine hochflexible One-for-all-HMI-Lösung, die nach dem Baukastenprinzip aufgebaut ist. Ist diese dann noch kabellos, profitieren Maschinen- und Roboterbediener von höchster Flexibilität und Effizienz und bedienen dort, wo sie die beste Sicht auf den Prozess haben.