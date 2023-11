Zur 32. Ausgabe der Fachmesse SPS - Smart Production Solutions werden über 1.300 Aussteller aus aller Welt in 16 Messehallen mit rund 120.000 m² Ausstellungsfläche erwartet. Rund 1.300 Aussteller aus aller Welt werden in diesem Jahr erwartet - das Interesse aus China und den USA sei größer denn je. Damit sei der Dämpfer durch die Corona-Pandemie endgültig überwunden.

Mit einem umfangreichen und hochklassigen Vortragsprogramm auf den Foren in den Hallen 3, 6 und 8 informiert die SPS zu aktuellen Themen aus der Automatisierungsbranche. Das Programm der Technology Stage in Halle 3, bespielt von den beiden Verbänden VDMA und ZVEI, wird zusätzlich live über die digitale Ergänzung „SPS on air“ ausgestrahlt und steht digital in den Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung.