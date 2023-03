Zahlreiche Unternehmen aus aller Welt haben sich schon für das diesjährige Automatisierungshighlight im Herbst registriert. Unter ihnen internationale Keyplayer wie Bosch Rexroth, SICK, Phoenix Contact, Beckhoff Automation, WAGO sowie Endress+Hauser, aber auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, Start-Ups und Spezialisten, die ihre innovativen Automatisierungslösungen in Nürnberg präsentieren möchten. „Nach dem erfolgreichen Restart im vergangenen Jahr hat sich das Interesse an der SPS weiterhin verstärkt und die Rückmeldungen liegen bereits deutlich über Vorjahresniveau zum gleichen Zeitpunkt. Zudem sind wir derzeit mit vielen weiteren Unternehmen in Kontakt, was uns sehr positiv stimmt und darauf hindeutet, dass sich die SPS wieder in Richtung Vor-Corona-Niveau entwickelt,“ so Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS bei Mesago Messe Frankfurt. Um den Anfragen und Wünschen der Aussteller nachzukommen, plant der Veranstalter Mesago Messe Frankfurt deshalb wieder mit der Belegung von zwei zusätzlichen Hallen.

Wie im vergangenen Jahr will das SPS Team wieder ein begleitendes digitales Konzept anbieten. „Wir schaffen mit der digitalen Begleitung zur Messe einen Zusatznutzen für alle Beteiligten. Aus dem letzten Jahr konnten wir mitnehmen, dass vor allem Fachbeiträge sowie Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen vom Messeforum einen relevanten Mehrwert für die Messebesucher bieten, live und on demand. Einige Teilnehmer haben auch die Möglichkeit der digitalen Vernetzung mit anderen aus der SPS-Community genutzt. Das wollen wir auf alle Fälle beibehalten,“ fasst Martin Roschkowski, President Mesago Messe Frankfurt, zusammen.