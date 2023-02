Beide Unternehmen sind etablierte Planungs- und Lösungsanbieter im Markt der Automatisierung und der IT mit den gemeinsamen Branchenschwerpunkten in Biopharma, Pharma, Food, Chemie und Petrochemie. SpiraTec, mit Hauptsitz in Speyer, beschäftigt circa 400 Mitarbeitende an 21 Standorten in Deutschland, Österreich und den USA. Für das Wunstorfer Unternehmen onoff sind aktuell über 190 Mitarbeitende an 9 Standorten in Deutschland und Österreich tätig.

onoff wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb der SpiraTec-Gruppe geführt. Mit dem Übergang scheidet der Unternehmensgründer der onoff AG, Herr Rolf Arneke, aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Dr. Ganzer, Vorstand der onoff AG, dankt Herrn Arneke im Namen aller Mitarbeitenden für seine unternehmerische Leistung der letzten 34 Jahre. Der bisherige onoff Vorstand sowie die operativ verantwortlichen Geschäftsführer leiten auch zukünftig die Geschäfte der onoff. Sie arbeiten eng mit dem SpiraTec Management zusammen, um gemeinsam im digitalen Zeitalter eine starke Rolle an den europäischen Märkten zu spielen.