Sensoren sind die Basis aller digitalen Regelprozesse zur Automatisierung von Abläufen und können einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Umwelt liefern. Sie sind das entscheidende Werkzeug, um Umweltbedingungen zu dokumentieren und darauf fundiert reagieren zu können. Die damit mögliche Optimierung von Verfahren führt u.a. zu einer höheren Qualität bei geringerem Ressourcenverbrauch. Einsparungsoptionen von Energie und Material sind aktuell gefragter denn je.

Mit dem innovativen Sensor Speediflow, dessen Name für Speed and direction of flow steht, will sich miunske weiter als Technologieunternehmen etablieren und den Bereich Sensorik nach erfolgreicher Projektbearbeitung ausbauen.