Jasmin Skenderis 20-jährige Karriere in der Industrie begann als Ingenieur für Elektrotechnik in der ganzheitlichen Geräteentwicklung und damit der Integration von Hardware, Firmware und Software. Nach zehn Jahren in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Satellitentechnik und Militär konzentrierte Skenderi sich voll und ganz auf die Gründung und Leitung von Technologie-Unternehmen und -Abteilungen. Sechs Jahre war er als CTO und Vorstand der Next Big Thing AG aktiv. Das Venture Studio ist auf die Gründung und Förderung von aufstrebenden Tech-Unternehmen spezialisiert. Federführend unterstützte Skenderi hier das Aufsetzen von Innovations-, Finanzierungsstrategien und Entwickler-Toolkits sowie das Sicherstellen von technischem Know-How für Startups aus den Bereichen Industrial IoT, Smart Home und KI. Darüber hinaus engagiert sich Skenderi bis heute als Beiratsvorsitzender und Beiratsmitglied bei mehreren Technologie-Startups.

"Ob eine Produktion dem stetigen technologischen Wandel und den schwankenden Anforderungen gewachsen ist, entscheidet über ihren Erfolg. Deswegen sind Fabriken auf eine stabile und resiliente Infrastruktur angewiesen. Und genau das ist mein Anspruch und Ziel: Als neuer CTO setze ich für die Software Connectware, aber auch für das schnell wachsende Team und für das Unternehmen den klaren Fokus auf Stabilität und Qualität bei kontinuierlicher, technischer Innovation", sagt Jasmin Skenderi. Die Softwarelösung „Cybus Connectware“ vernetzt Maschinen und Systeme von herstellenden Unternehmen. Die Technologie stellt alle erfassten Daten in Echtzeit über eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung, um Produktionsprozesse zu verfolgen und zu optimieren. Spezialisiert ist die herstellerunabhängige Lösung auf komplexe und große Setups: Mit ihrer modularen Struktur fördert sie agiles und abteilungsübergreifendes Vorgehen, um digitale Projekte investitionssicher und ergebnisorientiert zu realisieren. Je vernetzter eine Produktion ist und je komplexer die IIoT Anwendungsfälle sind, desto kritischer werden die Anforderungen an Cybersecurity, Datensouveränität und hochverfügbares Datenhandling. “Entscheidend sind ganzheitliche strategische Entscheidungen, die alle Aspekte von Produktentwicklung bis hin zu Customer Success eng miteinander verzahnen”, fügt Skenderi hinzu.