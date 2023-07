IEC 62443-4-1 : Zertifizierung für sicheren Produktentwicklungszyklus

Softing Industrial hat per Juni 2023 die Zertifizierung nach der Norm IEC 62443-4-1:2018 an den Standorten des Unternehmens in Haar bei München und in Nürnberg sowie am Entwicklungsstandort in Cluj, Rumänien, erhalten.