Die digitale Transformation ist mit einer Vielzahl an Cyber-Risiken verbunden. Unternehmen mit einem hohen Cyber-Security-Reifegrad sind sich dessen bewusst und stellen das Thema Sicherheit häufiger ins Zentrum ihrer Digitalisierungsprojekte. „Entscheidend ist immer die richtige Umsetzung. So kann beispielsweise der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei Cyber-Strategien unterstützen, gleichzeitig steckt hier auch Potenzial für Cyber-Risiken. Für Unternehmen ist fundiertes Know-how im Umgang mit neuen Technologien essenziell“, so Georg Schwondra, Partner und Cyber-Security-Experte bei Deloitte Österreich.

Eine strategische Vorbereitung ist im Bereich Cyber Security erfolgskritisch. Je besser durchgeplant, desto schneller kann auf Angriffe reagiert werden – und umso höher ist der Wertbeitrag von Cyber Security. Eine umfassende Planung mindert nicht nur das Risiko von Cyber-Bedrohungen, sondern sorgt dafür, dass ein etwaiger Schaden durch eine Attacke möglichst gering ausfällt.

Der Mangel an Fachkräften ist auch im Bereich Cyber Security spürbar – und eine Entspannung der Lage am Arbeitsmarkt ist nicht in Sicht. Um qualifizierte Spezialistinnen und Spezialisten anzusprechen und langfristig im Unternehmen zu halten, braucht es effektive Maßnahmen im Personalbereich. „Ein guter Mix zwischen internen und externen Cyber-Experten ist eine gute Basis für die flexible und optimale Entwicklung der benötigten Cyber Skills. Das Finden und Halten passender Talente ist und bleibt zentrales Thema. Betriebe, die bereits einen klaren Fokus auf ihre Cyber-Strategien legen, haben dabei laut Studie eindeutig Vorteile“, ergänzt Karin Mair.

Je breiter Unternehmen in Cyber-Security-Belangen aufgestellt sind, desto sicherer ist ihre gesamte Organisation. Es empfiehlt sich, eine optimale Nutzung des Ecosystems – bestehend aus Cyber-Security-Produkten, Technologien sowie externen Dienstleistungen – zu nutzen. „Cyber Security folgt keinem starren Regelwerk, sondern ist ein dynamisches Thema, bei dem die Maßnahmen stets evaluiert und weiterentwickelt werden müssen. Das Hinzuziehen einer externen Perspektive kann Schwachstellen aufdecken und wertvolle Impulse geben“, fügt Georg Schwondra abschließend hinzu.