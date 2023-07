Um die Anlagen fit für die Digitalisierung zu machen, setzt Stiegl weiterhin auf die neuesten Themen und Produkte aus dem Hause Siemens. Das Siemens Industrial Edge System, das brandneue System zur anlagennahen Datenvorverarbeitung, bietet neben den bestehenden Automatisierungssystemen weitere Vorteile. Neben der einfachen Anbindung an die Daten aus der Anlage und der anschließenden einfachen Datenverarbeitung kann Stiegl innerhalb kürzester Zeit eigene so genannte Dashboards auf moderner Web-Basis erstellen. Darüber hinaus können die Daten an SQL-Datenbanken übergeben und somit langfristig archiviert werden. Dieses System ist vor Kurzem als Pilotprojekt gestartet und liefert Energiedaten in Echtzeit sowie Dashboards.

Durch die Digitalisierung können alle Prozesse in den verschiedenen Bereichen wie Sudhaus, Gärkeller, Lager und Spezialitätenkeller optimal gesteuert und visualisiert werden. Herzstück des Systems ist eine einfache und effiziente Rezeptsteuerung. Damit kann der Braumeister alle Rezepte individuell zusammenstellen und flexibel anpassen. Dadurch kann die Qualität noch genauer gesteuert und die typischen Geschmacksnoten der Biere hervorgehoben werden. Dennoch ist das Bierbrauen in Österreichs größter Privatbrauerei nach wie vor Handarbeit, allerdings unterstützt durch modernste Technik. „Das hilft uns zum Beispiel, natürliche Schwankungen bei den Rohstoffen besser auszugleichen und eine gleichbleibend hohe Qualität zu erzielen“, erklärt Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl, der für die Umstellung auf das Automatisierungssystem verantwortlich war, die Vorteile des digitalisierten Brauhauses.