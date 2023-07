Die Bosch-Gruppe würdigt mit dem Award überdurchschnittliche Leistungen seiner Lieferanten bei der Herstellung oder Lieferung von Rohmaterial, Produkten oder Dienstleistungen – insbesondere hinsichtlich Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit und Innovationen. Die Prämierung erfolgte auf Basis spezifischer Kriterien in den Kategorien „Indirekter Einkauf und Dienstleistungen“, „Rohmaterial und Komponenten“ sowie „Nachhaltigkeit“. Bereits seit 1987 honoriert Bosch alle zwei Jahre die Spitzenleistung seiner Zulieferunternehmen mit der in Branchenkreisen anerkannten Auszeichnung.Führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automati­sierungstechnik – die SMC Deutschland GmbH bietet seit mehr als 40 Jahren ein umfassendes Produktspektrum vom Ventil bis zum Temperiergerät mit mittlerweile mehr als 12.000 Basismodellen und über 700.000 Varianten für unter­schiedlichste Industriebranchen.

Die innovativen Automatisierungslösungen des Unternehmens mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main finden sich unter anderem im Automobil- und Werkzeugmaschinenbau, in der Automationstechnik, der Elektronik- und Batteriefertigung und der Robotik sowie in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie wie auch in den Bereichen Life Science und Medizintechnik. SMC erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 210 Millionen Euro und beschäftigt bundesweit 775 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus steht allen Kunden ein flächendeckendes, kompetentes Service- und Vertriebsnetzwerk zur Seite. Zudem forciert SMC das Thema Nachhaltigkeit in einem breiten Kontext aus Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheitsfürsorge und Mitarbeiterförderung sowie gesellschaftlichem Engagement: von Produkten und Services über innerbetriebliche Maßnahmen bis hin zu Projekten für die Gemeinde.

„Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung, welche die langjährige Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen durch unseren Kunden Bosch unterstreicht“, sagt Oliver Meyer, Key Account Manager bei SMC Deutschland. „Als Lösungsanbieter in der Automation stellen wir von pneumatischen und elektrischen Antrieben über die Prozesstechnik bis hin zum Chiller und Ionisierer die gesamte Palette der Automatisierungstechnik bereit. Dabei wählen wir gemeinsam stets die Lösungen aus, die entlang der Wertschöpfungskette einen optimalen Mehrwert liefern – sowohl bei der Produktivität als auch bei Einsparungen. Der jetzt verliehene Award ist eine große Auszeichnung unserer Arbeit und motiviert uns, auch in Zukunft unser Bestes zu geben.“