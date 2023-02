Vertrieb und Digitalisierung zu integrieren, sieht Christian Ziegler als eine seiner Hauptaufgaben für die kommenden Jahre. „Die Transformation vom konventionellen Vertrieb zu Hybrid Selling ist branchenweit in vollem Gang“, sagt Christian Ziegler. „Dabei kommt es besonders auf die Verzahnung von Innen- und Außendienst an. Mithilfe neuer Technologien können wir hier räumliche Grenzen zunehmend aufweichen oder ganz abschaffen.“ Diese Entwicklung erfordert viel Training für alle Mitarbeitenden - eine Herausforderung in Zeiten wachsenden Wettbewerbs um Fachkräfte. Christian Ziegler: „Darauf müssen wir uns künftig einstellen und SMC noch effektiver am Arbeitsmarkt positionieren, etwa mit verstärktem Engagement in den sozialen Medien. Intern wie extern ist dabei eine effiziente und umfassende Kommunikation essenziell - ich freue mich deshalb schon darauf, intensiv mit meinen Teamkollegen Ralf Laber und Pascal Borusiak in der Geschäftsleitung zusammenzuarbeiten und SMC so für die digitale Zukunft fit zu machen.“