Eröffnet wurde der Event mit einer spannenden Keynote von Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, einem gebürtigen Osttiroler. Gemeinsam mit mehr als 200 Organisationen engagiert er sich für die Zukunftsinitiative zur Digitalisierung Österreichs „Mach HEUTE Morgen möglich“. Eine der zentralen Aussagen seines Vortrags lautete: Die Cloud ist der stärkste Beschleuniger für digitale Innovation und wird für österreichische Kunden immer wichtiger. Gemeinsam mit starken Partnern wie ACP soll der Wirtschaftsstandort Österreich moderner, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger gemacht werden. Dafür wird unter anderem in High-end-Lösungen wie Cloud-Rechenzentren investiert.

Claudius Ghedina, Gastgeber und ACP Geschäftsführer Tirol: „Die ACP IT Conference ist seit Jahren das größte und wichtigste IT-Event im Westen Österreichs. Das enorme Interesse unserer nationalen und internationalen Kunden unterstreicht deutlich, dass der intelligente Einsatz von technologischen Applikationen eines der wichtigsten Kriterien für den individuellen Geschäftserfolg ist. Für unsere Kunden sind wir einerseits Schnittstelle zu den weltweit führenden Technologie­herstellern und zuverlässiger Partner in der Umsetzung von zukunftsweisenden Projekten, und andererseits zentrale Anlaufstelle für unterschiedlichste IT-Fragen und lokales Kompetenzzentrum in unmittelbarer Nähe.“