Die IO-Link-Master-Funktionalität reduziert den Verkabelungsaufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleichzeitig sammeln Anwender über ihn Daten und reichen diese in ein übergeordnetes System weiter. Mit dem Scan des digitalen Typenschilds erhalten Anwender schnell Zugriff auf Produktdaten und den Lenze-Information-Hub. Das Antriebssystem wird dank integrierter Oszilloskop-Funktion zum Sensor in der Fördertechnik. Die Neuentwicklung nimmt den Motorstrom hochauflösend auf. Unternehmen können mit den gewonnenen Daten somit heute schon wissen, was im System passiert, und im zweiten Schritt erkennen, warum etwas auf der Anlage passiert, um dann vorauszusagen, wann etwas passieren wird. Lenze setzt dabei auf die Kombination der IT- mit OT-Welt sowie IT-Kompetenz und Domänenwissen in der Intralogistik. Dadurch lassen sich Anlagen optimieren, Kosten senken und neue digitale Geschäftsmodelle erschließen.

Ein weiteres Ergebnis des Zusammenspiels von IT und OT ist das Asset- und Ticketmanagement für eine bessere Maschinenverfügbarkeit. Lenze hat dafür ein Portal entwickelt, das direkt mit den Maschinen des OEM verknüpft wird. Tritt ein Fehler auf, kann die Maschine automatisch ein Ticket erstellen, sodass die Servicetechniker frühzeitig informiert sind. Sie lesen im Ticket ab, welche Komponente betroffen ist, um welches Modell oder welche Variante es sich handelt, wie die Seriennummer lautet und wie die Komponente in der Topologie der Maschine verbaut wurde. Fehlinformationen aufgrund veralteter Dokumentationen sind ausgeschlossen: Die Information stammt direkt aus der PLC, die stets den konsistenten Ist-Zustand widerspiegelt. Da die Plattform herstellerneutral ist und auf offene Standards setzt, können nicht nur Lenze-Produkte abgefragt werden. Die Sensorspezialisten von SICK sind schon Teil der Lösung.