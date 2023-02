Damit sollen die Kompetenzprofile der Mitarbeitenden auf die Anforderungen des digitalen Wandels im Arbeitsumfeld geschärft werden. Zielgruppe der Akademie sind vor allem Mitarbeitende in Fertigung, Service, Vertrieb, Finance, Controlling und Business Support Functions. Die SiTecSkills Academy ergänzt damit das Portfolio der Ausbildungseinheit Siemens Professional Education mit gezielten berufsbezogenen und technischen Lernangeboten und fügt sich somit nahtlos in das Weiterbildungsangebot von Siemens ein. Neu ist, dass das Angebot sowohl internen als auch externen Partnern im Lern-Ökosystem zur Verfügung steht.

„Mit gezieltem Up- and Reskilling können wir sicherstellen, dass die Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand sind. Damit sichern wir nicht nur die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit der Menschen, sondern auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens“, sagte Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer und Mitglied des Vorstands der Siemens AG. „Da die Halbwertszeit des Wissens heute rapide abnimmt, insbesondere in den Bereichen IT und Digitalisierung, müssen wir kontinuierliches, lebenslanges Lernen als fundamentalen Baustein in unsere Arbeitsabläufe integrieren. Die individuelle Motivation und hohe Lernbereitschaft unserer Menschen zeigen uns, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.“

Strukturwandel und Digitalisierung verändern die Arbeitswelt enorm: Studien zufolge verändern sich fast die Hälfte aller heutigen Jobs bis 2030 signifikant – damit würden über fünf Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen. Die Anforderungen an die digitalen Fähigkeiten nehmen in allen Berufsbildern und Jobprofilen zu.Ziel muss es daher sein, die Mitarbeitenden auf lange Sicht relevant für den Arbeitsmarkt zu machen und zentrale Kompetenzen zu vermitteln, die volkswirtschaftlich gebraucht werden, um so die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern und auszubauen. Das Angebot der SiTecSkills Academy ist ein Beitrag von Siemens zur Bewältigung der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung aufgrund Strukturwandel, Digitalisierung und Fachkräftemangel.