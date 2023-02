"Siemens Xcelerator ist eine offene digitale Geschäftsplattform für Kunden, Partner sowie Entwicklerinnen und Entwickler. Hier können reale Probleme durch Kooperation, Kollaboration und Co-Creation schnell gelöst werden - und hier entstehen neue Ideen sowie Geschäftsmodelle", erklärt Peter Körte, Chief Technology Officer und Chief Strategy Officer der Siemens AG. Um die Leistungsfähigkeit des Siemens Xcelerator-Ökosystems zu demonstrieren und wichtige Bausteine des entstehenden industriellen Metaversums aufzuzeigen, bietet Siemens den Besuchern des Web Summit erstmals ein immersives, digitales Erlebnis des Projekts Nemo's Garden. Dieses Pionierprojekt für nachhaltige Unterwasserlandwirtschaft zeigt, wie mit der Interoperabilität von Technologien und Zusammenarbeit der Einfluss von Partnern vervielfacht werden kann.

Siemens will neue Talente in allen Geschäftsbereichen gewinnen. "Bei Siemens können Menschen Einfluss nehmen, indem sie an Technologien arbeiten, die wirklich etwas bewirken und den Alltag verändern. In einem integrativen, vielfältigen Umfeld fördern wir unsere Mitarbeitenden, indem wir ihnen die Freiheit und Flexibilität geben, um kreativ zu sein", sagte Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer der Siemens AG. "Wir sind auf der Suche nach Talenten, die ständig lernen, wachsen und ihre Fähigkeiten erweitern wollen. Der Web Summit ist der Ort, an dem Gleichgesinnte zusammenkommen", fügte sie hinzu. Siemens bietet eine große Vielfalt an globalen Karrieremöglichkeiten in Geschäftsbereichen, Ländern und Jobfamilien. Ziel ist es, Entwicklerinnen und Entwickler zu befähigen, indem wir ihnen Technologien an die Hand geben und gemeinsam mit ihnen die Transformation von Unternehmen und Volkswirtschaften vorantreiben.