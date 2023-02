Förder- und Sortiertechnik : Siemens Logistics optimiert Gepäckabfertigung in Texas

Siemens Logistics wird in Kürze mit der Installation der neuen Gepäckförderanlage für abgehendes Gepäck am Austin-Bergstrom International Airport in Texas, USA, beginnen. Nach mehr als zwanzig Jahren im Einsatz ersetzt Siemens das bisherige System und bringt es so auf den heutigen Stand der Technik.