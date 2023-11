Siemens hat eine Investition von 150 Millionen US-Dollar in eine neue High-Tech-Produktionsstätte in Dallas-Fort Worth, Texas, angekündigt, um die Stromversorgung von Rechenzentren und hochrelevanter Infrastruktur in den USA zu unterstützen. Das Werk wird hochmoderne, verlässliche und effiziente elektrische Komponenten produzieren. Es wird das Wachstum von Rechenzentren in den USA beschleunigen, getrieben durch die stark zunehmende Nutzung generativer KI. Zudem sichert es den Betrieb kritischer Infrastruktur. Von dieser Investition profitieren in erster Linie langjährige Kunden von Rechenzentren. Erwartet wird, dass die Nachfrage in diesem Bereich bis Ende 2030 jährlich um 10 Prozent steigen wird.

„Die Zeit war nie besser, um in hochrelevante elektrische Infrastruktur und grüne Mobilität zu investieren und damit das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft zu stärken. Unsere Erweiterung der Kapazitäten in den USA unterstützt die Nachfrage in Wachstumsbranchen und Fortschritte bei der Dekarbonisierung“, sagt Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. „Mit diesem Schritt schließt Siemens seine 2 Milliarden Euro-Investitionsstrategie für 2023 ab, die weltweit auf Wachstum, Innovation und Resilienz abzielt.“