Der Bau eines neuen Campus in Erlangen für 500 Millionen Euro verdeutlicht Siemens Engagement für technologische Fortschritte und Innovationen in Deutschland. Dieser Campus wird nicht nur ein Zentrum für Forschung und Entwicklung sein, sondern auch modernste High-Tech-Fertigungsanlagen beherbergen. Das zeigt nicht nur das Vertrauen von Siemens in die deutschen technologischen Kapazitäten, sondern auch die Bereitschaft, in die Zukunft des Industriestandorts zu investieren.

Der beeindruckende Campus in Erlangen wird nicht nur physisch beeindruckend sein, sondern auch eine zentrale Rolle in der Entwicklung des industriellen Metaverse spielen. Das Metaverse, oft als Konzept einer erweiterten digitalen Realität beschrieben, hat in den letzten Jahren erheblich an Aufmerksamkeit gewonnen. Siemens erkennt die Potenziale des Metaverse im industriellen Kontext und plant, diesen neuen Campus zu einem Nukleus für Technologieaktivitäten im Zusammenhang mit dem Metaverse zu machen. Dies wird nicht nur Siemens technologischen Vorsprung stärken, sondern auch zur Weiterentwicklung des gesamten Metaverse-Ökosystems beitragen.