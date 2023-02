Hackathon : SICK sucht Superhacker

IT-Sicherheit ist in der Industrie ein besonders heißes Thema. Es geht dabei nämlich nicht nur um wirtschaftliche Aspekte, sondern auch um Menschenleben. Denn Safety und Security gehen in industriellen Anwendungen oft Hand in Hand. Darum testet SICK seine Lösungen unter härtesten Bedingungen. Dazu gehört ein „SICK Solution Hackathon“, den der Sensorspezialist von 4. bis 6. Oktober 2022 in Waldkirch, Deutschland, veranstaltet.