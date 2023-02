Der internationale Automatisierungsexperte für maschinenintegrierte Roboter KEBA Industrial Automation zeigt in seiner neuesten Demonstration, welche Möglichkeiten der digitale Zwilling eines Industrieroboters eröffnet. Als Demonstrator wurde dabei ein Industrieroboter mit einem vielfältigen Toolsimulator aufgebaut, der entsprechende Anwendungsfälle veranschaulicht. Wie in praktischen Anwendungen musste an diesen Toolsimulator eine mehrpolige elektrische Leitung geführt werden. Gleichzeitig sollte im Arbeitsraum des Roboters auch bei höchster Dynamik eine sichere Kabelführung gewährleistet sein.

In Zusammenarbeit mit TSUBAKI KABELSCHLEPP wurde das speziell für den Einsatz an Industrierobotern optimierte, in drei Dimensionen flexibles Energieführungssystem ROBOTRAX projektiert und dimensioniert. Eine sichere Kabelführung bei unterschiedlichen Roboterstellungen und hoher Dynamik ließ sich mit der Rückholeinheit PBU erreichen. Bei der praktischen Optimierung unterstützte die österreichische Vertretung von TSUBAKI KABELSCHLEPP.

„Das Kabelführungssystem überzeugt durch seine einfache Installation und vielseitige Befestigungsmöglichkeiten“, so Michael Garstenauer, Product Manager Robotics bei der KEBA Industrial Automation. „In Kombination mit der Rückholeinheit ist eine zuverlässige Vorspannung entlang der gesamten Demonstrationsbahnen gewährleistet.“ Das gefürchtete Anschlagen der Energiekette konnte auch bei höchster Dynamik und voller Bewegungsfreiheit vermieden werden. Es entstand eine durch und durch betriebssichere und langfristig taugliche Gesamtlösung.