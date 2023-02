Und noch weitere Themen-Highlights erwarten die Messebesucher: Neue Funktionen erweitern die ‚Singular Control‘-Lösung, die die gemeinsame Steuerung von Robotern, Servoantrieben, Frequenzumrichtern und I/Os über einen einzigen Controller erlaubt. Der neue CR700 Umrichter demonstriert ein „intelligentes“ Lasten-Handling für einen sichereren und effizienten Kranbetrieb. Der bewährte Windows 10-basierte Panel PC VP0-016 zeigt sich mit einem Software-Update und 64-BitBetriebssystem.

Der neue Handlingroboter Motoman GP20 mit schlanker Handachse aus dem europäischen Roboterwerk in Kočevje steht beispielhaft für gezielt auf den europäischen Markt zugeschnittene Modelle. Diese sparen aktuell nicht nur CO2 dank kürzerer Transportwege, sondern sie sind durch eine optimierte Lieferkette auch schnell lieferbar.

Aktuell umgesetzte Energieeffizienz-Projekte zeigen am Yaskawa-Stand (Halle 6, Stand D38), was Nachhaltigkeit in der Automatisierungspraxis bedeutet: zum Beispiel im Marinebereich mit elektrischen Antriebslösungen auf der Grundlage von Permanentmagnetmotoren und -generatoren oder die Ausstattung von Rolltreppenantrieben in Flughäfen und in Städten wie im Münchner U-Bahn-Netz mit rückspeisefähigen Matrix-Konvertern.