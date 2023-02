Prozessindustrie : Semodia, Pipe Predict und Lumatix Biotech gewinnen ACHEMA-Gründerpreis

Sie überzeugten mit ihren Lösungen für „Plug and Produce“ in modularen Anlagen, Predictive Maintenance in Rohrleitungen und zur Isolierung von Antikörpern. Die Gewinner erhalten jeweils 10.000 Euro.