„Ich freue mich sehr, nach fast einem Jahrzehnt nach Europa zurückzukehren, und fühle mich geehrt, der neue Präsident von Yokogawa in Europa zu sein. Ich werde meine ganze Energie darauf verwenden, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, um sie beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeits- und Geschäftsziele zu unterstützen. In den letzten zwei Jahren hatte die europäische Region mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Dazu gehören die Klimakrise und die hohen Energiekosten im Inland, die das tägliche Leben aller Europäer und auch der Industrie beeinflussen", so Hagihara.

Im Jahr 2021 wurde Hagihara zum Vice President of System Sales & Sales Operation bei der Yokogawa Corporation of America ernannt. Von Texas aus leitete er den Systemvertrieb, die Geschäftsentwicklung, die Angebotserstellung und den Vertrieb von Kanada bis Mittelamerika sowie das Aufsichtsmanagement von Yokogawa Mexiko. Darüber hinaus leitete er das regionale Energie- und Nachhaltigkeitsgeschäft.

Hagihara erhgänzt: "Wir bei Yokogawa sind bestrebt, mit unseren Lösungen einen Beitrag für die Zukunft unseres Planeten zu leisten. Mein Ziel ist es, das Wachstum von Yokogawa als führendes Unternehmen in den Bereichen Dekarbonisierung und Energieeffizienz zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken.“