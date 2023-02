Die Fraunhofer Austria Research GmbH besteht aus zwei Centern: dem Center für Nachhaltige Produktion und Logistik sowie dem Center für Data Driven Design. Das Center für Nachhaltige Produktion und Logistik beschäftigt zurzeit insgesamt 95 Mitarbeitende an den beiden Standorten Wien und Wattens. Es umfasst die drei Geschäftsbereiche „Advanced Industrial Management“, „Fabrikplanung und Produktionsmanagement“ sowie „Logistik und Supply Chain Management“. Das Center für Data Driven Design mit den Geschäftsbereichen Visual Computing in Graz und Digitalisierung und Künstliche Intelligenz KI4LIFE in Klagenfurt wird weiterhin von Dr. Eva Eggeling geleitet.

„Digitalisierung und Automatisierung werden bei der Transformation zu nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit eine überragende Rolle spielen. Die zentralen Innovationstreiber sind und bleiben motivierte und engagierte Mitarbeiter. Im Zuge des aktuellen Wettbewerbs um industrielle Fachkräfte wird dabei auch die Gestaltung attraktiver Arbeits- und Kompetenzentwicklungssysteme für Unternehmen zunehmend wichtiger.“, sagt Univ.-Prof. Sebastian Schlund. „Um gleichzeitig die Klimaziele erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie auszubauen, bedarf es eines intensiven Schulterschlusses zwischen Industrie und Forschung. Dafür werde ich mich als Centerleiter ganz besonders einsetzen. Nur so wird es möglich sein, zukunftsfähige Wertschöpfung für den Standort Österreich zu gestalten“.