Das deutsche Unternehmen Faulhaber ist bekannt für Antriebslösungen, die weltweit zum Einsatz kommen. So beispielsweise in der Medizin- und Labortechnik, bei Optik sowie Automationen und Robotern aller Art. Gar auf herausfordernden Mars-Missionen waren Faulhaber Motoren bereits im Einsatz. Die Firma Faulhaber hat sich seit Beginn auf möglichst kleine, aber antriebsstarke Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 1947 gegründet und liess sich 1962 im Tessin in der Schweiz nieder. Nach Faulhaber Minimotor SA in Croglio folgte Faulhaber Precistep SA in La Chaux-de-Fonds, in der Westschweiz. Weitere Produktionsstätten liegen in Bioggio und in Grenchen.

Der neue gemeinsame Auftritt vereint die schweizerischen Faulhaber Unternehmen zu einer Firma unter Faulhaber SA. Der Zusammenschluss der Firmen ist Bestandteil einer neuen Strategie, die den Marktauftritt und die Wettbewerbsfähigkeit von Faulhaber in der Schweiz und international langfristig steigern soll. Die beiden Geschäftsführer Jonas Grossenbacher (La Chaux-de-Fonds) und Steffen Pruchnik (Croglio) führen die Spitze von Faulhaber SA seit Juni 2023 gemeinsam. «Durch den Zusammenschluss zur Faulhaber SA verfolgen wir das Ziel, den Marktanteil weiter auszubauen», sagt Co-Geschäftsführer Steffen Pruchnik.

Die Arbeitsverhältnisse und Anstellungsbedingungen der insgesamt mehr als 450 Mitarbeitenden an allen Standorten in der Schweiz bleiben unverändert. Auch Jonas Grossenbacher, Co-Geschäftsführer, freut sich auf neue Herausforderungen und frischen Wind: «Ich freue mich besonders, dass wir mit dem Zusammenschluss näher zusammenrücken und eine gemeinsame Strategie verfolgen können. Die Herausforderung wird nun sein, vier Standorte in drei Kantonen bestmöglich miteinander zu vernetzen und zu führen.» Doch die Unternehmensführung ist positiv gestimmt, dass sich der Marktanteil in den nächsten Jahren positiv entwickeln wird. Besonders im Bereich der kundenorientierten Speziallösungen ist Faulhaber seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner in der Branche.