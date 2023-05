MKW ist ein Familienunternehmen, das verschiedene Sparten unter einem Dach vereint. MKW Kunststofftechnik und MKW Oberflächen+Draht fertigen an seinen oberösterreichischen Standorten für unterschiedlichste Branchen. Die Kernkompetenzen liegen in Metall, Kunststofftechnik, Sanitär und Pulverbeschichtung – in letzterem Feld zählt das 1960 gegründete Unternehmen zu den größten in Österreich. Einem breiteren Publikum ist MKW durch seine WC-Sitze bekannt, wo es zu den führenden Markenherstellern Europas zählt. Aber auch zu den letzten, die noch hier fertigen, sagt Geschäftsführer Johannes Danner: „Gerade im Sanitär- und Kunststoffbereich sind schon viele Mitbewerber nach Asien abgewandert.“ Bei MKW spielt die regionale Verwurzelung eine große Rolle, die trotz aller Herausforderungen am österreichischen Wirtschaftsstandort festhalten lässt. Doch eines ist für Danner klar: „Nur durch die fortschreitende Automatisierung der Produktion ist es uns möglich, im Hochlohnland Österreich wettbewerbsfähig zu bleiben.“