Die weltweiten Anstrengungen zur Verringerung der Treibhausgas- Emissionen und die unsichere Zukunft der Erdgasversorgung aus Russland sorgen dafür, dass die Nachfrage nach LNG (Liquid Natural Gas) rapide steigt. In der LNG-Prozesskette ist die eichpflichtige Übergabe im See- und Landtransport ein kritischer Schritt. An jedem der vertraglich festgelegten Übergabepunkte ist die schnelle und zuverlässige Messung der Zusammensetzung von Flüssigerdgas entscheidend. Selbst kleinste Unterschiede im Brennwert können den Wert einer LNG-Ladung um ein paar hunderttausend Euro verändern. Darum hat die European Gas Research Group GERG in einer über mehrere Jahre durchgeführten Studie die verschiedenen Verfahren verglichen. Ziel des Evaluierungsprojekts war es, die Leistungen der Raman-Technologie zu validieren, wenn es um die zuverlässige, korrekte und präzise Bestimmung der Zusammensetzung von LNG geht, wie sie für die Berechnung des Energiegehalts bei der eichpflichtigen Übergabe nötig ist. Im Rahmen der mehrjährigen Studie wurden in einer LNG-Transferanlage in Belgien weitreichende Untersuchungen im Grundlastbetrieb durchgeführt.