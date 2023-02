Schneider Electric wurde zum zwölften Mal in Folge in die Corporate Knights (CK) Global 100 Liste der nachhaltigsten Unternehmen der Welt aufgenommen. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt ist es das erklärte Geschäftsmodell des Tech-Konzerns, Unternehmen aus den Bereichen Gebäude, Industrie, Infrastruktur und Rechenzentren nachhaltiges und klimafreundliches Wirtschaften zu ermöglichen.

Die Kanadische Rating- und Forschungsagentur Corporate Knights würdigt die Leistungen des Tech-Spezialisten in den Bereichen Klima und Soziales mit dem siebten Platz in der globalen Bestenliste. Bewertungskriterien sind unter anderem umweltverträglich erwirtschafte Gewinne und nachhaltige Investitionen sowie Initiativen für Diversität und Inklusion auch im oberen Management. In die Auswahl einbezogen werden ausschließlich börsennotierte Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

"Es ist wirklich enorm motivierend, mit einer so positiven Bewertung ins neue Jahr starten zu dürfen", freut sich Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy & Sustainability Officer bei Schneider Electric, über die erneute Top-Platzierung im CK-Ranking. "Das zeigt auch, dass es nicht unbemerkt bleibt, wenn wir mit Beständigkeit und Engagement auf konkrete Erfolge hinarbeiten. Außerdem wird deutlich, dass wir und die anderen Unternehmen auf der Global 100-Liste einen Unterschied machen können – auf geschäftlicher Ebene sowie durch die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen unseres Tuns.“