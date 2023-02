Ein aktuelles und konkretes Beispiel der Kooperation ist die Zusammenarbeit beim momentan entstehenden Projekt „FOUR Frankfurt“, einem europaweit einzigartigen Hochhausquartier in der Frankfurter Innenstadt. Es handelt sich um ein Ensemble von vier Türmen und einem Sockelgeschoss für Büros, Wohnungen, Hotels, Gastronomie und den Einzelhandel sowie soziale Infrastruktur. Als Leuchtturmprojekt in Sachen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Realisierung von Zukunftsvisionen konzipiert, spielen digitale Lösungen im „FOUR“ eine entscheidende Rolle. Basis des dortigen, ganzheitlichen digitalen Lösungsansatzes mit seinen vielfältigen Funktionalitäten ist die offene EcoStruxure Building Architektur von Schneider Electric. In Sachen Nachhaltigkeit ist beim Projekt „FOUR“ die höchste deutsche Nachhaltigkeitszertifizierung, DGNB Platin, in Kombination mit der Klassifizierung Vertical City geplant. Das DGNB-Zertifizierungssystem ist der weltweit führende Maßstab für die nachhaltige Immobilienentwicklung.

Buildings of the Future stehen für Nachhaltigkeit, Effizienz und Flexibilität, für smarte Gebäude, smarte Quartiere und damit letztlich smarte Städte. Ihre Realisierung erfordert das Zusammenspiel unterschiedlichster Bereiche, integrative Konzepte von Versorgung und Verfügbarkeit oder auch Lösungen für die Automation und die nachhaltige Mobilität. All dies nutzerzentriert, schnell adaptierbar, sicher und offen konzipiert. Digitale Lösungen machen dies möglich. Sie dienen als Plattform für das Datenmanagement, gestatten neue Arbeitskonzepte, sorgen für Zukunftssicherheit, optimiertes Energiemanagement und Nachhaltigkeit. Um genau dies umfassend und konsequent von Beginn an möglich zu machen – von der Idee über das Design und die die Bauphase bis hin zum späteren Betrieb – kombinieren Groß & Partner und Schneider Electric nun ihre Kräfte. So entstehen Werte von Dauer auf Basis bestmöglicher Standards und höchstmöglicher Qualität.



Erstes sichtbares Zeichen der vertieften Partnerschaft ist der soeben erfolgte Besuch von Hilary Maxson (CFO und Mitglied des Executive Committees von Schneider Electric) bei Peter Matteo (Geschäftsführer von Groß & Partner) auf der Baustelle des „FOUR“ in Frankfurt am Main.