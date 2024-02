Für Deutschland, Österreich und die Schweiz wird bei Schneider Electric ab April 2024 ein neuer Zone President im Amt sein. Stefan Gierse (45) folgt auf Christophe de Maistre, der den deutschsprachigen Raum seit 2019 verantwortete.

Gierse, der in Erlangen und Toronto Elektrotechnik studiert hat, war vor seinem Wechsel zu Schneider Electric fast 20 Jahre für Siemens tätig. Dort bekleidete er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Produktmanagement, Vertrieb und Business Development und war unter anderem auf internationaler Ebene als EVP Strategy and Technology tätig. Zuletzt arbeitete er als Senior Vice President Global Sales and Marketing im Bereich Factory Automation.

In seiner neuen Rolle als Zone President DACH bei Schneider Electric ist Gierse für die übergeordnete strategische Geschäftsausrichtung der 6.400 Mitarbeitende zählenden DACH-Organisation zuständig. Gierse startet am 1. Februar 2024 bei Schneider Electric und bereitet sich während einer zweimonatigen Übergangsphase auf seine neue Aufgabe vor. Christophe de Maistre, der seinen Nachfolger für zwei Monate begleiten und einarbeiten wird, bleibt Schneider Electric auch über April 2024 hinaus mit neuer beruflicher Aufgabe erhalten.