Ruben Llanes ist neuer Chief Executive Officer des Geschäftsbereichs Digital Grid von Schneider Electric. Digital Grid ist Teil des mit dem Innovationsmanagement betrauten Unternehmensbereich Innovation at the Edge. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Modernisierung des Stromnetzes von der Energieerzeugung bis hin zum Prosumer und Endverbraucher durch die Bereitstellung digitaler Technologien für den Aufbau intelligenter Stromnetze deutlich zu beschleunigen.

Vor seiner Ernennung zum CEO von Digital Grid war Llanes CEO der Schneider Electric-Tochter AutoGrid. Ruben Llanes kam 2010 zu Schneider Electric und besitzt einen Bachelor of Science in Finance and Economics von der University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC).



Digital Grid entwickelt IoT-fähige Hardware, Software und Services für das intelligente Netzmanagement. Im Einzelnen sind dies Softwarelösungen für Netzbetrieb, Advanced Distribution Management, Distributed Energy Resource Management sowie Technologien für das Asset-, Netz- und Performance-Management.