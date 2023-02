"Bei Schneider Electric beobachten wir eine große Nachfrage unserer Kunden nach der Nutzung von Daten für betriebliche Effizienz, Elektrifizierung und Automatisierung. Die steigenden Energiekosten veranlassen viele von ihnen, KI-Anwendungen zu nutzen, um ihren Energieverbrauch zu verwalten, vorherzusagen und zu optimieren", sagte Peter Weckesser, Chief Digital Officer bei Schneider Electric. „Wir setzen KI ein, um datengestützte Entscheidungsfindung, Agilität und Dekarbonisierung zu verbessern. Nie war deutlicher zu sehen, dass Ressourceneffizienz und Energiesparsamkeit die Rentabilität des Unternehmens steigern."

Was die interne Effizienz angeht, so arbeiten die AI-Hubs und -Spokes von Schneider mit allen Teams zusammen, um die Mitarbeiter von den täglichen manuellen Tätigkeiten zu entlasten, damit sie mehr Zeit für Kunden, Datenanalyse, kontinuierliche Verbesserungen und Entscheidungsfindung in Echtzeit haben. Als eine der internen KI-Anwendungen hat das Unternehmen einen virtuellen Verkaufsassistenten eingeführt, der ein ganzes Ökosystem von vernetzten Tools bietet, die Verkaufseffizienz mit datengesteuerten Empfehlungen unterstützen. Es bietet maßgeschneiderte, umsetzbare Erkenntnisse, wie z. B. Produktempfehlungen, Bestellmuster oder die Ausmusterung von Produkten.



Der AI-Hub entwickelt derzeit Anwendungen in den Bereichen Kundensupport, Finanzen, globale Lieferkette, Vertrieb, Personalwesen und mehr, die alle bis 2025 erhebliche Effizienz und Einsparungen ermöglichen sollen.