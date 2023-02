Für das Jahr 2023 ist Rutronik überwiegend auf der Suche nach jungen Nachwuchstalenten in kaufmännischen Berufen oder der IT. Hierbei haben interessierte Schulabgänger die Wahl zwischen einer praxisnahen Ausbildung oder einem dualen Studium. Das duale Studium findet je nach gewähltem Berufszweig in Kooperation mit der DHBW an verschiedenen Standorten statt. Weitere Ausbildungs- oder Studienplätze sind unter anderem in den Bereichen Logistik, Vertrieb und Wirtschaftsingenieurswesen zu vergeben.

Rutronik führt bereits seit mehreren Jahren erfolgreich junge Menschen an das Berufsleben heran und weiß somit genau, worauf es bei einem gelungenen Start in die Ausbildung oder ein Studium ankommt. Seit 2019 wird Rutronik durchgehend von Trendence, Europas führendem Forschungsinstitut im Bereich Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, als Unternehmen mit besonders fairem Ausbildungsprogramm ausgezeichnet. Nur Unternehmen, die in puncto Bewerbungsprozess, Onboarding, Leistungen, Rahmenbedingungen, Betreuung und Perspektiven den hohen Qualitätsstandards entsprechen, werden zertifiziert.