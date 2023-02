Fachmesse elektrotechnik : Rundum-Konzept für Energieeffizienz

ABB, Busch-Jaeger und Striebel & John widmen sich auf der Fachmesse elektrotechnik in Dortmund den Themenschwerpunkten Energieeffizienz, Renovierung, Sicherheit und Design auf dem Gemeinschaftsstand 3.B20 in Halle 3. Das Fachpublikum erwartet auf dem rund 440 Quadratmeter großen Messestand ein Rundum-Konzept mit Lösungen für energieeffizientes, intelligentes und nachhaltiges Wohnen, Arbeiten und Leben in der Smart City.