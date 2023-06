Omron feiert 90 Jahre : Rückblick auf 90 Jahre Automatisierungsexpertise

Neun Jahrzehnte ist es her, dass das internationale Unternehmen OMRON in Japan gegründet wurde. In diesem Jahr blickt der Automatisierungsexperte auf innovationsstarke 90 Jahre Firmengeschichte zurück, in denen so manche technologische Grenze überschritten und Meilensteine gesetzt wurden.