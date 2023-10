Aufgrund der allgemeinen Abnahme der Investitionsbereitschaft von Kunden sei zudem auch das Neugeschäft rückläufig gewesen, so die Schuldnerin in ihrem Insolvenzantrag. Auch wurden wiederholt laufende Projekte und Großaufträge verschoben. Aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen sei man zudem auch mit der Rückzahlung seiner Bankkredite nicht mehr zu Recht gekommen. Als schlussendlich auch die seit Juli geführten Verkaufsgespräche scheiterten, musste der gegenständliche Insolvenzantrag gestellt werden. Das Unternehmen ist zwar noch nicht geschlossen, die weitere Fortführung sei aber nicht beabsichtigt, so seine Ausführungen im Antrag.