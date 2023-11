Girls! TECH UP ist eine Nachwuchsinitiative von OVE Fem, dem Branchennetzwerk für Frauen im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Die Initiative will Schülerinnen für Technik begeistern und ihnen die beruflichen Möglichkeiten in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft aufzeigen. Denn weibliche Fachkräfte sind gefragt wie nie zuvor. „In der gesamten Branche fehlen derzeit rund 14.000 Fachkräfte, jede vierte Stelle bleibt unbesetzt. Vor allem bei den Frauen ist das Potenzial noch bei Weitem nicht ausgeschöpft. Dabei bietet die Elektrotechnik unzählige kreative und zukunftsorientierte Jobs mit besten Karrierechancen“, so OVE-Generalsekretär Peter Reichel.