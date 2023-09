Luis Alejandro Orellano, 56, übernimmt den Posten des Executive Vice President Technology Systems von Bosco Novak. Orellanos Vorgänger scheidet im September 2023 aus dem Unternehmen und tritt den Ruhestand an. Zuletzt verantwortete Orellano als Chief Operating Officer in der Geschäftsführung von thyssenkrupp Marine Systems die Bereiche Produktion, Forschung & Entwicklung (F&E), Engineering, Qualitäts- und Multiprojektmanagement. Vor dieser Tätigkeit war er 15 Jahre bei Bombardier in verschiedenen Rollen aktiv. Orellano ist promovierte Ingenieur der Luftfahrttechnik.

„Für Unternehmen, Organisationen und Regierungen rücken Fragen nach der eigenen technologischen und digitalen Souveränität verstärkt in den Vordergrund, ihr Bedarf an innovativen Lösungen steigt“, so Orellano. Er erlebe Rohde & Schwarz als Familienunternehmen mit starker Ingenieurstradition sowie Leidenschaft für Spitzentechnologie und Innovation. Dies seien beste Voraussetzungen, den Bereich Technology Systems in einem dynamischen Marktumfeld weiter gut zu positionieren und so zum Erfolg des Konzerns beizutragen.