Marian Rachow kommt mit reichlich Erfahrung zum Münchner Unternehmen. Im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit beim europäischen Flugzeughersteller Airbus, konnte er auf Managementebene Erfahrungen im Bereich Cyber-Sicherheit, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt sammeln. Des Weiteren hat Rachow in verschiedenen Positionen bereits erfolgreiche Strategien für die Entwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Sicherheitslösungen in Wachstumsmärkten realisiert. Durch einen Cyber-Sicherheitsexperten an der Spitze zeigt Rohde & Schwarz, das IT-Sicherheit im Unternehmen nicht nur angepriesen, sondern auch gelebt wird.

Um den Erfolgskurs des Unternehmens auszubauen, setzt sich der Manager ambitionierte Ziele: “Mein Ziel ist es, mit den hochsicheren Verschlüsselungstechnologien von Rohde & Schwarz Cybersecurity neue Akzente im Markt zu setzen und dabei auch an die Zukunft zu denken. Mit über 30 Jahren Kryptokompetenz arbeiten und forschen wir heute schon an quantenresistenten Verschlüsselungssystemen, um unseren Kunden zukunftssichere Verschlüsselungstechnologie zu bieten.”