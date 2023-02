Aktuelle Errungenschaften der Robotik werden im Rahmen des Robotics Talks der österreichischen Gesellschaft für Mess-, Automatisierungs- & Robotertechnik (GMAR) von Experten aus Forschung und Industrie präsentiert und wichtige Gedanken insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der Robotik in Österreich diskutiert. Eine Firmenausstellung unserer Industrie- und Kooperationspartner bietet zudem Einblicke in die Robotertechnik. Praktische Workshops geleitet von Experten und Expertinnen zum Thema Virtual-/Augmented Reality, additive Fertigung sowie Roboterbau laden große sowie kleine Gäste ein in die Welt der Robotik einzutauchen und praktische Erfahrungen zu sammeln.

Die Robotiker von morgen des Bachelor-Studiengangs Mechatronik /Robotik sowie Master-Studiengangs Robotics Engineering geben Einblicke in ihre Studierendenprojekte und die einzigartige Ausbildung zum Robotiker. Zudem gibt es die Möglichkeit die technische Infrastruktur und Labors etwa die Technikum Digital Factory der FH Technikum Wien zu besichtigen.

